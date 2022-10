Serie A, adesso l’esonero è ufficiale: decisiva la sconfitta interna

Salta ancora una panchina in Serie A, arriva anche il comunicato ufficiale. Decisiva la sconfitta di questa domenica.

Non è stata una domenica semplice per alcune squadre del nostro campionato, reduci da alcune sconfitte che sono costate carissimo. Basta chiedere al Monza, che prima della sosta aveva dato un colpo di spugna alla propria panchina, esonerando Stroppa e ingaggiando il giovanissimo Palladino.

Lo stesso che si è dimostrato subito in grande sintonia con la prima squadra brianzola. Prima la vittoria con la Juventus, poi soprattutto la vittoria roboante a Marassi contro la Sampdoria. Una sconfitta pesante per i liguri e per mister Marco Giampaolo, al quale è costata carissimo. Seppure la notizia fosse già nell’aria, il 3-0 del Monza è stato decisivo per l’esonero dell’ex tecnico di Torino e Milan.

Serie A, esonero per Giampaolo: adesso è ufficiale, c’è il comunicato

In attesa di capire, adesso, chi siederà sulla panchina della Sampdoria, arriva il comunicato che ufficializza l’esonero di Marco Giampaolo: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”.

Un qualcosa che era stato già paventato dal vicepresidente dei blucerchiati Romei, che aveva commentato con grande amarezza la sconfitta della Samp contro il Monza. E soprattutto la decisione di un doveroso e necessario cambio di panchina. Ennesima fine anticipata per Giampaolo, che torna tra gli allenatori senza squadra dopo soli due mesi di campionato. Adesso per i blucerchiati la strada per la salvezza si fa in salita.