Torino, lo sfogo costa carissimo: stangata per Juric

Costa carissimo lo sfogo di Ivan Juric durante la partita col Napoli: il Torino potrebbe perdere il proprio allenatore per più di una giornata

La sconfitta al Maradona è stata la terza consecutiva per il Torino, dopo quelle con Sassuolo e Inter. Un 3-1 che non è andato giù a Ivan Juric, che durante il secondo tempo si è fatto espellere per eccessive proteste contro l’arbitro Luca Massimi. Il tutto è nato da un presunto fallo di Mario Rui ai danni di Singo. Questo porta dunque dei problemi ai granata per le prossime partite, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

Nel post-partita di Napoli-Torino, ai microfoni di DAZN, Juric ha detto: “Il fallo di Mario Rui era evidente, la mia è stata una reazione istintiva”. Una reazione sicuramente istintiva, certo, ma troppo aggressiva nei confronti del quarto uomo Camplone e del direttore di gara Massimi. E potrebbe arrivare una stangata per l’allenatore del Toro, che potrebbe pagare cara la sua sfuriata.

Torino, Juric potrebbe saltare la Juventus

L’edizione di oggi di Tuttosport si è soffermata sull’espulsione ricevuta da Juric. L’allenatore del Torino potrebbe ricevere due giornate di squalifica, tutto dipenderà da ciò che scriverà l’arbitro Massimi nel referto. Perché l’allenatore croato ha continuato a sbraitare anche dopo il cartellino rosso. Se dovesse ricevere le due giornate dal Giudice Sportivo, salterebbe il derby in programma il prossimo 15 ottobre alle 18:00.

Torino-Juventus è una partita sentitissima da entrambe le parti. E per i granata perdere il proprio allenatore per squalifica, soprattutto dopo la polmonite che lo ha tenuto a riposo per qualche match, sarebbe un duro colpo. Il Toro, tra l’altro, fin qui è riuscito a vincere solo contro le tre neopromosse. Uno score che per ora non preoccupa, ma serve un’inversione di tendenza.