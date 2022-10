Milan, terribile batosta per Pioli: la tegola è ufficiale

Grave situazione in casa Milan. I campioni d’Italia devono fare i conti con una serie di pesanti infortuni e Pioli sarà in emergenza totale.

Il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto tre punti fondamentali nella trasferta di Empoli. Il club rossonero ha trovato la rete decisiva del 2 a 1 con Rebic, a segno nei minuti di recupero. Il tris di Rafa Leao ha chiuso i giochi regalando tre punti fondamentali al club rossonero.

I campioni d’Italia in carica hanno però trovato numerose difficoltà durante il match con Pioli costretto a ben tre cambi per infortunio. Il reparto difensivo è quello più martoriato e dopo gli stop di Maignan e Theo Hernandez si sono fermati anche Davide Calabria e l’esperto danese Simon Kjaer.

Per il prossimo match di Champions League e nel complesso per le prossime gare Pioli è costretto ‘ai salti mortali’ per trovare il miglior undici titolare. Grossi problemi ed una formazione che contro il Chelsea sarà letteralmente stravolta. I buoni risultati in campo per i rossoneri hanno da contraltare i costanti problemi fisici.

Milan, guai in difesa

Il Milan, mediante un comunicato ufficiale, ha comunicato l’entità degli infortuni e la situazione è tutt’altro che semplice. Ecco i dettagli: “Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia destra”. Per Calabria il 2022 è finito e il giocatore tornerà direttamente nel prossimo anno.

Situazione migliore per Kjaer che ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro”. Fortunatamente Kjaer dovrà stare fermo solo per 15 giorni. Emergenza però davvero grave per il Milan, che, nei prossimi giorni sfiderà due volte il Chelsea e la Juventus e lo farà con una rosa totalmente rimaneggiata.