“Chiudere in un mese”: Roma, i tifosi non stanno più nella pelle

La Roma, reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta ai danni dell’Inter, si prepara a chiudere una trattativa: firma vicina.

La sconfitta patita per mano dell’Atalanta prima della sosta, alla fine, ha rappresentato un incidente di percorso. Doloroso sì, ma comunque già metabolizzato. Con la vittoria ottenuta ai danni dell’Inter sabato, infatti, la Roma ha ricominciato a macinare punti portandosi a -4 dalla vetta occupata dal Napoli e dell’Atalanta e lanciando un chiaro messaggio alle rivali. Un successo che consente al club di avvicinarsi con il morale alle stelle ai prossimi incontri.

Giovedì, ad esempio, è in programma la sfida di Europa League contro il Betis Siviglia mentre il 9 ottobre i capitolini ospiteranno il Lecce. I prossimi saranno quindi giorni intensi per la squadra e lo stesso si può dire per il club, al lavoro per consolidare la rosa a disposizione di José Mourinho. Due, in particolare, i dossier presenti sulla scrivania del direttore generale Tiago Pinto: i rinnovi di Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo, entrambi legati ai colori giallorossi fino al 2024 ed intenzionati a restare in città.

Con l’entourage del primo i contatti sono stati avviati da relativamente poco tempo, tuttavia l’intesa appare già vicina. Il centrocampista (accostato al Milan in estate) percepisce 1.8 milioni all’anno ed ha detto sì alla nuova proposta da 3 milioni più vari bonus. Restano da limare alcuni dettagli ma la strada appare in discesa. Verso la chiusura anche la trattativa con l’esterno.

Roma, si lavora per il rinnovo del contratto di Zaniolo

I contatti con il suo agente Claudio Vigorelli si sono intensificati ed entro il prossimo week-end andrà in scena un nuovo meeting, nel corso del quale le parti proveranno a ridurre le attuali distanze. Zaniolo, infatti, ha chiesto un ingaggio da 6 milioni (di cui 4 fissi e 2 legati a determinati bonus) così da allinearsi a Paulo Dybala e Tammy Abraham.

La Roma, dal canto suo, preferirebbe non andare oltre quota 3.5 più bonus. Nell’ambiente, in ogni caso, regna un certo ottimismo: l’obiettivo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, è quello di “chiudere in un mese” la questione. Per la fumata bianca ed il prolungamento fino al 2027 manca poco. Serve un altro passo in avanti.