“Sarà ufficiale”: Messi, arriva l’annuncio sul suo futuro

Il giocatore argentino Messi vede il suo futuro ancora in bilico. Intanto continua a segnare e fornire assist al PSG, lavorando ai Mondiali.

Lionel Messi sta vivendo un’annata molto interessante con la maglia del PSG. La prima stagione in Francia è stata disastrosa e l’argentino addirittura non è entrato nei 50 candidati al Pallone d’Oro (sua manifestazione prediletta). Questa seconda annata è iniziata in maniera differente e Messi sta finora regalando spettacolo.

La ‘Pulce’ argentina si sta preparando verso i Mondiali nel migliore dei modi, vuole trovarsi nella miglior condizione possibile in vista del più grande appuntamento del finale della sua carriera. Sette gol e diversi assist nelle prime dodici gare della stagione e l’argentino si trova a meraviglia con Mbappe e Neymar.

Il sette volte Pallone d’Oro ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e, da diverse settimane, si rincorrono le voci sul suo futuro. Al Khelaifi rinnoverebbe volentieri il contratto alla stella argentina, ma il futuro del giocatore è alquanto da decifrare.

Messi, clamoroso tweet sul suo futuro

Nelle ultime ore il mondo social è andato all’impazzata e il giocatore del PSG è stato uno degli hashtag più frequenti delle ultime ore. La giornalista argentina Veronica Brunati ha postato un tweet riguardo il futuro del giocatore, scatenando grande sorpresa. Ecco le sue parole: “1 Luglio 2023. Lionel Messi sarà un giocatore del Barcellona”.

Un messaggio importante e che conferma i rumors delle ultime settimane con Leo che sarebbe pronto a tornare nella squadra che lo ha reso grande, la squadra ora guidata dall’ex compagno di squadra e amico Xavi. Il calciatore potrebbe così firmare il contratto con i catalani e terminare la carriera in Catalogna.