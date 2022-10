Juventus, Agnelli gelato: pessima notizia prima del Maccabi Haifa

La Juventus deve fronteggiare un nuovo problema. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la convincente vittoria contro il Bologna, si ritrova a fare i conti con una brutta gatta da pelare.

Juventus, proprio questa non ci voleva. Dopo la sosta per le nazionali, il club di Andrea Agnelli guidato attualmente da Massimiliano Allegri, ha avuto modo di ricominciare a prendere confidenza con i gol e i tre punti col Bologna. Gli emiliani, ora allenati dall’ex Inter Thiago Motta, non hanno minimamente impensierito Szczesny, e hanno chiuso il match con un passivo di tre gol.

Tra gli indubbi protagonisti c’è un ottimo Vlahovic, che ritorna al gol su azione dopo quelli da calcio piazzato con Roma e Spezia. La prestazione è stata anche impreziosita da un assist per Kostic, il nuovo esterno della Juventus, nonchè suo compagno di Nazionale. In attesa degli importanti rientri, a segnare ancora una volta è Milik, il colpo dell’estate (per qualità, rendimento e prezzo) dei bianconeri. E’ sua la terrificante saetta di sinistro ha trafitto Skorupski. Arrivano però notizie non molto confortanti sul polacco.

Juventus, Allegri dovrà fare a meno di Milik in Champions League?

Arkadiusz Milik è indiscutibilmente l’uomo del momento della Juventus. Presente nel gioco, di supporto a Vlahovic (con cui sta giocando stabilmente in coppia d’avanti) e, dettaglio non trascurabile, prolifico. Perchè il polacco ha un rapporto minuti-gol eccellente, e i dati lo premierebbero ancor di più se gli fosse stato convalidato il gol contro la Salernitana.

Milik però ha un affaticamento muscolare. Ha saltato l’ultima seduta di allenamento, ed è in dubbio per il match contro il Maccabi Haifa. I bianconeri perderebbero un giocatore importantissimo. E accadrebbe in una sfida cruciale per il percorso in Europa, che vede i bianconeri ancora a zero punti nel girone. Ad ogni modo non sembra destare troppe preoccupazioni, ma precauzionalmente Milik rischia di non giocare il terzo appuntamento stagionale di Champions League dei bianconeri.