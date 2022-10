“Sempre uno in meno”: Chelsea-Milan, rossonero sotto accusa

Il Milan sta giocando contro il Chelsea, ma un calciatore rossonero è finito sotto accusa per la sua prestazione.

Da pochissimi minuti è iniziato il secondo tempo della gara tra il Chelsea e il Milan. La prima frazione di gara è terminata con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa, i quali sono passati in vantaggio con Fofana al 27’.

Nonostante il risultato, la squadra che ha cominciato meglio la gara è stata sicuramente il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, nei primi minuti della gara sono stati molto intraprendenti, ma pian piano sono calati di rendimento. Il Chelsea, di fatto, ha preso sempre più campo ed ha sbloccato il match con una mischia, su azione da calcio d’angolo, risolta da Fofana.

Dopo il gol subito, il Milan ha continuato a soffrire e al 29’ è stato bravissimo Tomori a respingere il tentativo di Mount. Proprio nei minuti di recupero del primo tempo, il ‘Diavolo’ ha sfiorato il pareggio con un’ azione cominciata da un numero di Leao e non conclusa al meglio prima da De Ketelaere ( parata di Kepa) e poi da Krunic (pallone alto sopra la traversa). Gli uomini di Pioli potevano fare sicuramente di più in questa prima frazione di gara, soprattutto uno.

Chelsea-Milan, sotto accusa De Ketelaere: “Siamo sempre uno in meno”

De Ketelaere, infatti, è stato un po’ anonimo nei primi 45 minuti del match dello Stamford Bridge. La prestazione del belga non è passata in secondo piano, viste le tante critiche dei tifosi del Milan su ‘Twitter’: “Non avrei mai pensato che qualcuno mi facesse rimpiangere Diaz. Siamo sempre uno in meno”.

Un altro sostenitore rossonero è stanco di aspettare l’ex giocatore del Bruges: “Quanto ancora dobbiamo attendere De Ketelaere ? Non salta neanche da una rimessa dal fondo calciata da Tatarusanu”. Un altro tweet è ancora più duro sul calciatore: “Ma questo sarebbe il fenomeno?”.