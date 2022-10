Juventus, Allegri non ci sta dopo il 3-1: “Silenzio nello spogliatoio”

Arrivano le parole di Allegri dopo la vittoria della sua Juventus contro il Maccabi Haifa per 3-1

Allegri trova la seconda vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League, grazie a un grandissimo Di Maria autore di tre assist. I due gol di Rabiot e quello di Vlahovic hanno permesso alla Juventus di conquistare i tre punti e recuperarne due sia sul PSG, sia sul Benfica. C’è stato però un momento in cui i bianconeri sono andati molto in difficoltà, con il Maccabi Haifa molto vicino al 2-2 dopo che David aveva riaperto la partita.

Di questo ha parlato Allegri nel postpartita, sottolineando la sua irritazione per quei minuti di sbandamento. Il Maccabi, infatti, ha anche colpito un palo: “Di Maria è stato meraviglioso, Rabiot è cresciuto molto. In quei momenti siamo andati troppo dietro l’argentino, invece ognuno deve fare quello che sa fare. Siamo stati un po’ troppo bellini…”.

Juventus, Allegri: “C’era silenzio nello spogliatoio”

Allegri, poi, ha parlato della reazione della squadra a fine partita ai microfoni di Sky Sport: “I giocatori sono stati intelligenti a fine partita. Avevano capito che a un quarto d’ora sono usciti dalla partita. Abbiamo gigioneggiato, siamo stati fortunati, c’era silenzio nello spogliatoio e questo la diceva lunga”. L’allenatore della Juventus si è soffermato sulla ‘guarigione’ della sua squadra: “La differenza viene fatta dalla tenuta mentale. A livello tecnico è stata la miglior partita di Vlahovic, ma non può fare solo un gol su quattro occasioni”.

Prosegue poi Allegri: “Bisogna migliorare sulla velocità dei passaggi, la condizione e lo smarcamento”. Insomma, tre punti che sono importanti in ottica qualificazione per la Juve, che la prossima settimana dovrà vincere in casa del Maccabi Haifa e capire come finirà PSG-Benfica e trarre le prime conclusioni.