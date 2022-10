Champions League, tris del Chelsea al Milan; la Juventus batte il Maccabi

Termina anche questo mercoledì di Champions League: il Milan perde a Stamford Bridge 3-0, la Juventus porta a casa i tre punti

Il Milan si è presentato a Stamford Bridge con una formazione ricca di seconde linee, visti i tanti infortuni che hanno colpi la squadra nelle ultime settimane. E contro una squadra come il Chelsea è già complicato giocare al 100%, addirittura con alcuni dei migliori giocatori fuori fare risultato diventa un’impresa ardua. I Blues hanno sbloccato il risultato al 24′ con Fofana. Raddoppio arrivato al 56′ con un gol di Aubameyang dopo un errore di Tomori.

Prova sottotono anche per Charles De Ketelaere, bersagliato dai tifosi sui social per la poca personalità con cui ha disputato la partita. Il terzo gol, firmato da James al 62′, ha definitivamente chiuso la partita. Il Milan resta a quattro punti in classifica e viene raggiunto proprio dal Chelsea. Qualificazione ancora in bilico.

Juventus, primi tre punti con il Maccabi Haifa

La Juventus trova la prima vittoria in questa Champions League contro il Maccabi Haifa. Ottima prestazione di Angel Di Maria, autore di addirittura tre assist per i tre gol bianconeri. Una doppietta di Rabiot e un gol di Dusan Vlahovic, per accorciare su Benfica e PSG che hanno pareggiato 1-1 al Da Luz. C’è stato però un periodo in cui, dopo il 2-1 segnato da David, il Maccabi si è impossessato del campo e colpito anche un palo.

Minuti di sbandamento per la Juve, completamente uscita dal campo, che ha rischiato di subire un clamoroso 2-2. Alla fine ci ha pensato la testa di Rabiot su cross di Di Maria. Seconda vittoria consecutiva per Allegri che trova un po’ di respiro in Champions: sabato ci sarà una sfida di importanza clamorosa a San Siro col Milan.