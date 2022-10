Italia, il messaggio è diretto a Mancini: nuovo innesto per la Nazionale

Il Ct Roberto Mancini può contare su un nuovo elemento in difesa: il calciatore si candida per un ruolo nell’Italia.

I suoi genitori sono nigeriani ma lui è nato e cresciuto a Nogara, nella zona di Verona, per cui non ha alcun dubbio: sente il desiderio di difendere la maglia dell’Italia, avendo tra l’altro già indossato i colori azzurri a partire dalla nazionale Under-16. A 19 anni attende il momento giusto per la chiamata più importante.

Si tratta di Destiny Udogie, terzino sinistro ma anche esterno dell’Udinese, il quale ha rilasciato un’intervista a ‘La Repubblica’, raccontando il suo desiderio: “Il mio sogno più grande è giocare con la Nazionale maggiore”.

Udogie si sta conquistando sempre più spazio in Serie A sebbene il suo futuro parla inglese. Il giocatore durante l’estate è stato acquistato dal Tottenham a titolo definitivo, con l’accordo che possa trascorrere l’attuale stagione in prestito all’Udinese per poi volare in Premier League.

Italia, Mancini senti Udogie: “Sogno la Nazionale”

“Sono nato nel veronese e anche mio padre ha sempre sostenuto la mia decisione di vestire la maglia dell’Italia, qui sto bene. In Nigeria non ci vado da quando avevo due anni, mi sento pronto per la Nazionale. Continuerò a lavorare fin quando arriverà il mio momento. Quando ci saranno gli Europei in Germania, io avrò 22 anni e 24 invece quando si disputeranno i Mondiali in America”, ha raccontato Udogie al quotidiano.

Su ciò che gli riserva il futuro, Udogie invece ha dichiarato: “La Serie A mi aiuta a crescere, i mesi che mi restano in prestito all’Udinese saranno importanti per migliorarmi ancora. Per ora sono qui con la resta. Non ho ancora parlato con mister Conte e la Premier League non mi spaventa. Il gioco è fantastico e da sempre parlo inglese in casa con i miei genitori, nati in Nigeria”.