Calciomercato Real Madrid, salti di gioia per Ancelotti: “Affare chiuso a dicembre”

Carlo Ancelotti può esultare di nuovo dopo la vittoria del suo Real Madrid in Champions League di ieri sera

Il Real Madrid ieri ha vinto contro lo Shakhtar nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Un 2-1 che permette alla squadra di Ancelotti di salire a nove punti, in vetta alla classifica. Gli ucraini, tra l’altro, sono stati autori del primo gol subito dai Galacticos in questa competizione. Rodrygo e Vinicius hanno segnato i due gol già entro il 28′, mentre Zubkov ha accorciato le distanze al 39′.

Niente gol per Karim Benzema, e questa è già una notizia. Ma l’apporto del centravanti francese è stato comunque fondamentale per la vittoria: presto ritroverà anche il primo gol in Champions. E i Blancos si sono messi all’opera anche per rinnovare il contratto dell’Etoile, anche se c’è un’opzione particolare presente nel suo contratto.

Real Madrid, rinnovo vicino per Benzema

Secondo l’edizione online del portale Relevo, c’è una clausola nel contratto di Benzema: “L’attuale accordo scadrà il 30 giugno 2023 e il rinnovo avverrà automaticamente fino al 2024 se vincerà il Pallone d’Oro, affare chiuso a dicembre”. Il centravanti francese porterà sicuramente a casa il maggior trofeo individuale del mondo e quindi il rinnovo è solo questione di tempo.

Una grande gioia per Carlo Ancelotti e per i tifosi del Real Madrid, che potranno godere ancora per parecchio tempo delle prestazioni di Benzema. Fino a questo momento, ha segnato quattro gol e siglato un assist in otto partite tra Liga e Coppe.