Italia, il big di Mancini finisce nei guai: multa e stangata, ora è ufficiale

Problemi e brutte notizie per l’Italia di Mancini. Il campione d’Europa è stato multato e punito ufficialmente, c’è il comunicato

L’ultima sosta per le Nazionali è stata felice per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri si sono qualificati alla fase finale della UEFA Nations League e sono di nuovo in rampa di lancio verso un nuovo ed importante ciclo tecnico. Soprattutto considerata la grande difficoltà degli ultimi mesi. E i tanti infortuni che hanno funestato le convocazioni del CT azzurro.

Eppure le brutte notizie non mancano e cessano ad arrivare. Dopo le tante polemiche degli ultimi giorni, mister Mancini dovrà fare i conti anche con le questioni di carattere disciplinare. Al centro della discussione, il comportamento avuto da un big degli azzurri e di un campione d’Europa come Domenico Berardi. Per lui è arrivata la multa e la stangata dalla FIGC.

Italia, Berardi del Sassuolo multato: ecco il motivo

In seguito ai fatti dello scorso 8 agosto, il fantasista del Sassuolo è stato multato ufficialmente con un’ammenda di 3000 euro. Una stangata arrivata dopo il patteggiamento raggiunto dalle parti. Il motivo risale ai comportamenti avuti da Berardi, nel post gara di Modena-Sassuolo, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

In quella occasione, l’esterno della Nazionale italiana aveva perso le staffe nei confronti di un tifoso modenese. E di lì, all’esterno dello stadio, aveva provato a reagire fisicamente ad alcune ingiurie verbali che gli erano appena stati recapitati. Il peggio fu scongiurato solo dall’intervento di un tesserato del Modena e degli steward lì presenti, ma l’episodio gli è comunque valso una sanzione ufficiale dal tribunale disciplinare della FIGC.