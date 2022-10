Messi, ora è tutto vero: ufficiale, ad annunciarlo è lui in persona

Dopo il grandissimo gol contro il Benfica, Messi ha fatto un annuncio ufficiale che ha sorpreso un po’ tutti.

Nell’ultimo turno di Champions League, il PSG ha pareggiato 1-1 contro il Benfica. I parigini sono passati in vantaggio con una bellissima rete di Messi, ma poi si sono fatti raggiungere dall’autogol realizzato da Danilo Pereira.

Con la bellissima rete siglata ieri sera, Lionel Messi ha dato l’ennesima dimostrazione della sua infinita classica. Proprio l’argentino è tornato in questi centri sotto la luce dei riflettori del calciomercato, visto che si sta parlando di nuovo di un suo possibile ritorno al Barcellona.

Lo stesso Eduard Romeu, vice presidente per l’Area Economica del club spagnolo, si è soffermato proprio su Messi: “Le porte per lui sono sempre aperte. Come coprire il suo ingaggio? Abbiamo già dimostrato che possiamo fare miracoli”. Queste sono sicuramente parole d’apertura, ma in queste ore c’è stato un altro importante annuncio dello stesso calciatore.

Il prossimo Mondiale sarà l’ultimo di Messi: è ufficiale

Lionel Messi, infatti, ha confermato a ‘Sebastian Vignolo’ che questo che sta per iniziare sarà l’ultimo Mondiale che giocherà. Quello in Qatar, quindi, sarà l’ultima occasione per l’argentino di riuscire a riportare in Argentina la Coppa del Mondo, cosa che non accade dai tempi di Diego Armando Maradona (1986).

I prossimi mesi per la ‘Pulce’ saranno fondamentali anche per il suo futuro, visto che deciderà se lasciare o meno il PSG per tornare nel suo Barcellona. I tifosi blaugrana, intanto, sognano di poter rivedere l’argentino giocare sul campo del Camp Nou.