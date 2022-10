Juventus, Allegri senza pace: l’ufficialità dopo il Maccabi gela tutto

La Juventus, reduce dalla vittoria ottenuta contro il Maccabi Haifa, ha ricevuto una cattiva notizia: c’è il comunicato ufficiale del club.

E due. La Juventus, nell’ultima settimana, è riuscita a rilanciarsi battendo il Bologna ed il Maccabi Haifa. La vetta della Serie A e la qualificazione alla prossima fase della Champions League restano ancora lontani ma, intanto, i bianconeri hanno ricominciato a macinare vittorie. Fondamentali non soltanto per dare la caccia agli obiettivi prefissati in estate ma anche per quanto riguarda l’autostima (scesa ai minimi termini negli ultimi giorni).

Il successo di ieri, in particolare, ha fornito tante indicazioni positive al tecnico Massimiliano Allegri. A partire dall’eccellente performance di Adrien Rabiot, andato a segno due volte sfruttando gli assist di Angel Di Maria. Ora l’obiettivo è quello di calare il tris e sconfiggere pure il Milan. La squadra nella mattinata odierna si è ritrovata al Training Center, al fine di iniziare a preparare al meglio la gara in programma sabato alle ore 18.

Alla seduta non ha preso parte Mattia De Sciglio, uscito per infortunio ieri nell’intervallo. Il terzino oggi è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che, di fatto, hanno confermato tutti i timori espressi dallo staff medico. Gli approfondimenti diagnostici, in particolare, hanno fatto emergere una “lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra”. Una doccia fredda per il calciatore e per il tecnico, ufficializzata dalla società mediante un comunicato.

Juventus, si ferma De Sciglio: c’è lesione

Il terzino, come si legge nella nota apparsa sul sito internet della società, “tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi”. Probabile, quindi, che il suo rientro possa avvenire nelle ultime settimane di ottobre. Calendario alla mano, oltre a quella con il Milan, salterà pure le partite che vedranno la Juventus impegnata sul campo del Maccabi Haifa e del Torino.

In campo lo si potrebbe rivedere il 21 ottobre, giorno in cui i bianconeri ospiteranno l’Empoli oppure il 25 ottobre contro il Benfica ma tutto dipenderà dal risultato dei successivi controlli. Ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di De Sciglio con tutta probabilità arriveranno durante la conferenza stampa di Allegri, in programma domani a partire dalle ore 12.