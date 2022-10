Serie A, i top della giornata 8 scelti da voi: il “battesimo” di Leao

È caduta soltanto l’Inter nel big-match contro la Roma, poi hanno vinto tutte le grandi, il Milan l’ha spuntata in pieno recupero ad Empoli con Rafael Leao protagonista.

Come per ogni turno di campionato, vi sottoponiamo i migliori di ogni turno, hanno votato 1378 utenti.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Il miglior portiere del turno è Vicario che, nonostante i tre gol subiti, nel primo tempo ha tenuto in vita l’Empoli con le parate su Leao e Saelemakers. In difesa ha trionfato Smalling, che ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della Roma sul campo dell’Inter dopo una prestazione di grande spessore.

A centrocampo domenica Anguissa che in tutta la sua carriera ha segnato dieci reti, comprese le cinque in Nazionale. Con la doppietta contro il Torino, i numeri diventano impressionanti, n questo primo scorcio di stagione ha realizzato tre dei dieci gol complessivi.

Nel reparto offensivo spicca la prima volta nella nostra classifica di Rafael Leao, trascinatore del Milan ad Empoli facendo gol, l’assist a Rebic e inventando l’azione dell’1-2.

Vicario è l’uomo in più dell’Empoli, Leao e il Milan la spuntano solo nel finale

L’Empoli ha l’uomo in più, si chiama Guglielmo Vicario che non è riuscito ad evitare la sconfitta ma ha tenuto in vita i toscani soprattutto nel primo tempo. Spiccano le parate su Leao e Saelemaekers, che hanno tenuto a lungo la partita sullo 0-0, è servita una furbata di Tonali con la rimessa battuta dieci metri più avanti per sbloccare il risultato.

La Lazio ha battuto 4-0 lo Spezia, potrebbe sembrare una partita a senso unico ma in realtà sullo 0-0 e sul 3-0 Provedel è dovuto intervenire, con le parate prima su Kiwior e poi su Gyasi.

Al terzo posto c’è Falcone, ancora una volta prezioso per il Lecce di Baroni. Al 72′ su Okereke ha fatto a mano aperta distendendosi la parata più bella dell’ultimo turno di campionato.

Chiude la classifica Consigli, autore di un paio d’interventi fondamentali soprattutto su Dia, quando Sassuolo-Salernitana era ancora in bilico.

Comanda Smalling, l’eroe giallorosso a San Siro

Smalling è davanti a tutti tra i difensori dell’ultimo turno di campionato (44% dei voti), non solo è l’eroe della vittoria della Roma a San Siro. Il suo gol è stato decisivo, lo stacco di testa su calcio di punizione di Pellegrini ha dato alla Roma un successo prestigioso oltre che prezioso.

Il difensore ex Manchester United è stato fondamentale anche in fase difensiva, giganteggiando in varie situazioni come quando è intervenuto di testa sulla sponda di Gosens.

Al secondo posto c’è Mario Rui (23% dei voti), che per la seconda volta consecutiva è stato decisivo con un suo cross. A Milano ha confezionato l’assist decisivo per Simeone, contro il Torino ha messo Anguissa in condizione di far gol e sbloccare il risultato.

Chiude il podio Dimarco (18% dei voti degli utenti), uno dei migliori non solo per il gol dell’Inter contro la Roma. Al quarto posto c’è Bijol, un punto fermo dell’Udinese protagonista del miglior inizio di campionato della sua storia. Il difensore sloveno ha anche il vizio di far gol, era già andato a segno contro l’Inter, l’ha fatto di nuovo lunedì a Verona realizzando la rete dell’1-2.

Anguissa leader del Napoli, batte Milinkovic Savic

Anguissa è uno dei leader del Napoli, in questo momento probabilmente è il giocatore più importante della squadra di Spalletti. Si sta rivelando prezioso anche negli inserimenti nell’area avversaria a differenza della scorsa stagione, lo testimoniano la doppietta e i tre gol complessivi. Vince la nostra classifica dei centrocampisti dell’ottavo turno con il 63% dei voti.

Milinkovic Savic, ancora dominatore della classifica generale, è al secondo posto (44% dei voti) tra i centrocampisti nella classifica di questo turno. Contro lo Spezia il centrocampista serbo ha realizzato un’altra doppietta, oltre a disegnare calcio con giocate di grande valore tecnico.

Al Monza Sensi sta tornando il giocatore che faceva ben sperare, prima che fosse tormentato dagli infortuni. Contro la Sampdoria è stato protagonista di un’altra prestazione di alto livello, ispira lui l’azione del gol del vantaggio di Pessina, inventa assist continuamente e poi chiude la partita con la bellissima rete dello 0-3. Nella nostra classifica è terzo con il 6% dei voti.

Il Sassuolo ha strapazzato la Salernitana anche con una prova meravigliosa di Thorstvedt (quarto con il 2% delle preferenze), che ha dato a Laurientè la palla nell’azione che ha sbloccato la partita. L’ex Genk ha trovato anche il gol con una bella conclusione di sinistro.

Leao trascina il Milan e domina nella nostra classifica dell’attacco

Rafael Leao ha trascinato il Milan ad Empoli, la maggior parte delle azioni offensive prodotte dai rossoneri sono passate per lui. Ha fatto l’assist a Rebic per il gol dello 0-1, ha inventato la palla per la sponda di Kurtic nell’azione della rete dell’1-2 e segnato con uno splendido pallonetto la rete del definitivo 1-3. Stravince la nostra classifica con il 70% delle preferenze.

Vlahovic (17% dei voti) è tornato al gol sia in campionato che in Champions League, contro il Bologna e il Maccabi Haifa. Domenica ha realizzato l’assist per la rete di Kostic, replicando una giocata vista recentemente nella Serbia e poi ha fatto gol di testa. Valorizzando il lavoro di Milik domenica e di Di Maria ieri, si è rivisto Vlahovic nella versione di centravanti dominante.

Il Sassuolo, che in estate ha ceduto Scamacca e Raspadori incassando complessivamente 75 milioni, ha pescato ancora bene con Laurientè che contro la Salernitana ha messo in mostra tutto il suo valore. Ha realizzato il gol del vantaggio e servito l’assist ad Harroui per la rete del momentaneo 4-0.

Chiude Zaccagni, uno dei migliori in campo. Fa gol, assist e si muove su tutto il fronte offensivo, valorizzando il calcio proposto da Sarri.

Le classifiche: in testa Vicario, Min-Jae Kim, Milinkovic Savic e Vlahovic

CLASSIFICA DELL’OTTAVO TURNO (1378 voti)

PORTIERI

Vicario 5 punti

Provedel 3 punti

Falcone 2 punti

DIFENSORI

Smalling 5 punti

Mario Rui 3 punti

Dimarco 2 punti

Bijoll 1 punto

CENTROCAMPISTI

Anguissa 5 punti

Milinkovic Savic 3 punti

Sensi 2 punti

Thorstvedt 1 punto

ATTACCANTI

Leao 5 punti

Vlahovic 3 punti

Lauriente 2 punti

Zaccagni 1 punto

CLASSIFICA GENERALE

Portieri

Vicario 12 punti

Maignan 10 punti

Meret 8 punti

Perin 7 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Silvestri 4 punti

Falcone 4 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Dragowski 1 punto

Musso 1 punto

Di Gregorio 1 punto

DIFENSORI

Min-Jae Kim 15 punti

Smalling 8 punti

Mazzocchi 7 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Mario Rui 3 punti

Theo Hernandez 3 punti

Demiral 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijoj 3 punti

Dimarco 2 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Anguissa 8 punti

Tonali 5 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 3 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 16 punti

Dybala 10 punti

Kvaratskhelia 9 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Beto 3 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lauriente 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 1 punto

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto

Lookman 1 punto

Gytkjaer 1 punto