Juventus, mani nei capelli per Agnelli: un’altra batosta dopo il Milan

Juventus, un’altra pessima notizia dopo il pesante ko di San Siro. Il club dovrà adoperarsi per comprendere quale sarà, anzi, saranno, le più adeguate mosse per risolvere una situazione che si sta facendo sempre più complicata. E a rendere ancora più amara la disfatta contro il Milan, un’indiscrezione di gravità assoluta.

Juventus, ci risiamo. la sconfitta con il Milan era tutto quello che meno ci si auspicava tra tutti i tifosi bianconeri. Un’ovvietà, siamo d’accordo, ma per quanto l’attuale momento juventino non fosse dei migliori, dei buoni, e recenti, segnali, lasciavano presagire cose diverse. Perchè le vittorie con Bologna e Maccabi Haifa potevano davvero essere l’inizio di un filotto di rinascita che ancora manca alla Juventus. E, considerando l’umore in crescendo e le tegole pesanti dei rossoneri, era lecito aspettarsi tutto fuorchè un due a zero secco.

Non sono mancate tante polemiche arbitrali, da una parte e dall’altra. Ma tutto sommato l’inconsistenza dei bianconeri supera, nelle valutazioni, qualsivoglia polemica aggiuntiva. Un buon Milan, solido e concreto (da menzionare anche due clamorosi pali di Leao), tiene sotto controllo i bianconeri per tutto il match. Una serata da dimenticare, e tutto da rifare per la Juventus. Come se non bastasse, arriva anche una notizia davvero amara dall’estero.

Juventus, Arthur pronto ad operarsi: lo stop sarebbe lunghissimo

Il mercato estivo della Juventus è stato contraddistinto da una piccola rivoluzione a centrocampo. Fuori Arthur Melo e Zakaria, dentro due giovani (Fagioli e Miretti) e Paul Pogba. Se il campione francese ancora non ha calcato neanche per un minuto il terreno di gioco in questa stagione, i due talentini italiani si stanno giocando le loro chance con Allegri.

Allegri, preso di mira anche per la scelta di tagliare fuori il brasiliano e lo svizzero, ora entrambi in Premier League per l’appunto, starebbe avendo ragione. Zakaria poco utilizzato tra le fila dei blues, Arthur si allena con l’under 21 del Liverpool. Sull’ex Barcellona, però, arrivano notizie davvero poco confortanti. Secondo The Athletic Arthur sarebbe in procinto di affrontare un’operazione chirurgica per un problema muscolare. I tempi di recupero, a seguito di questa, fanno rabbrividire: si parla di almeno tre mesi. Una brutta gatta da pelare per Agnelli. Le possibilità di un riscatto da parte del Liverpool si riducono, inevitabilmente, in modo drastico.