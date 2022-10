Altro che cessione: Juventus, rinnovo dopo il Mondiale

La Juventus ha deciso di non cedere più il giocatore, anzi di trattare il rinnovo dopo il Mondiale

Le due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi Haifa, hanno permesso alla Juventus di avere un po’ di respiro dopo un bruttissimo inizio di stagione. Questo pomeriggio i bianconeri saranno ospiti del Milan a San Siro, per un match da vincere assolutamente. Altrimenti, il divario dalle prime in classifica potrebbe incrementarsi. Allegri ha le idee chiare su cosa fare, nonostante tifosi e addetti ai lavori la pensino diversamente.

Sta di fatto che l’allenatore della Juventus prosegue imperterrito per la sua strada, in attesa di recuperare Pogba e Chiesa. Allegri punterà forte su Adrien Rabiot, autore di una doppietta in Champions contro gli israeliani. Il centrocampista francese era vicinissimo all’addio la scorsa estate, poi il mancato accordo sull’ingaggio con il Manchester United fece saltare tutto.

Juventus, trattativa per il rinnovo di Rabiot

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus ha intenzione di avviare le trattative per il rinnovo di Adrien Rabiot, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. Il centrocampista francese è importante per Allegri, che lo schiera da titolare. Ma il club bianconero vorrebbe ridimensionare il suo ingaggio in base al quadro economico attuale, e andrebbe a percepire meno dei 7,5 milioni di euro a stagione di adesso.

Ma con la madre-agente di Rabiot non è semplice trattare. E infatti ogni discorso è stato rimandato dopo il Mondiale del Qatar. Una bella rivincita, comunque, per il centrocampista francese che era stato messo alla porta l’estate scorsa ed era veramente vicino al Manchester United, che ha poi acquistato Casemiro.