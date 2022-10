Napoli, tifosi gelati: l’ha detto Spalletti in conferenza, è tutto vero

Napoli, i tifosi restano gelati. La rivelazione di mister Luciano Spalletti in conferenza stampa è una vera e propria batosta.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis sta vivendo un momento super. La clamorosa vittoria per 6-1 contro l’Ajax è solo l’ultimo di una serie di risultati decisamente entusiasmanti che hanno infiammato la tifoseria e l’ambiente partenopeo tutto. Supporters ed addetti ai lavori sprecano i complimenti per gli azzurri di mister Luciano Spalletti.

Servirà concentrazione e coraggio, adesso, per continuare la scia positiva ed evitare svarioni che possano rovinare i piani di allenatore e società. Già domani, contro la Cremonese di mister Alvini, sarà necessario non sottovalutare l’incontro.

Napoli, conferenza Spalletti: le condizioni di Osimhen

Lo sa bene Spalletti che, nella consueta conferenza stampa alla vigilia di ogni match, non ha svelato alcun indizio di formazione. Sarà turnover oppure, ancora una volta, scenderà in campo la formazione dei titolarissimi? Spalletti non si sbottona, ma ciò che è certo è l’assenza pesante di Victor Osimhen, ancora alle prese con alcuni problemi fisici rimediati nella sfida di esordio in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Spalletti in conferenza stampa dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno: “Le condizioni di Osimhen? Verranno fatte valutazioni dopo gli esami clinici, ci sarà una analisi delle sue condizioni. Noi non possiamo rischiare, abbiamo già fatto a meno di un calciatore importante in un periodo di campionato determinante”. Poi prosegue: “Lo vogliamo a disposizione, ma nelle migliori condizioni. Per questo motivo abbiamo pensato di concedergli ancora del tempo, magari un turno per migliorare ulteriormente la sua condizioni. Non è ancora al meglio, serve un allenamento diverso per portalo con il resto della squadra domani per Cremona“.