Fiorentina, Italiano col fiato sospeso: il big si è infortunato

Difficoltà in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano è alle prese con diversi problemi in questa fase iniziale della stagione.

Nel posticipo della nona giornata di Serie A si affronteranno Fiorentina e Lazio, due squadre che offrono un calcio molto divertente ed entrambe impegnate in Europa. Il club biancoceleste è in gran forma, è in piena zona Champions e sogna qualcosa in più. I toscani invece vivono grosse difficoltà, forse le più importanti, dall’arrivo di Italiano in panchina.

Il club viola ha diversi problemi in questa fase iniziale della stagione, non solo problemi fisici ma soprattutto una situazione in campionato piuttosto complicata. La Fiorentina è undicesima in classifica con nove punti e la squadra stenta a decollare, i problemi sono in attacco come in difesa.

Gli arrivi degli ultimi mesi di Cabral e Jovic non sembrano aver funzionato e il club toscano non ha ancora trovato il degno sostituto di Dusan Vlahovic, autentico bomber della squadra di Italiano. Ora, in vista del match di lunedi, Italiano rischia di fare i conti con un ulteriore problema nel reparto difensivo.

Fiorentina, problemi per Igor

Come riporta l’edizione odierna della Nazione il centrale difensivo Igor ha accusato un problema al polpaccio e le sue condizioni sono da valutare. Il giocatore è stato sostituito all’intervallo del match di Conference League contro gli Hearts e al suo posto è entrato Nikola Milenkovic.

Anche il serbo rientrava però da un lungo stop e ora Italiano, anche per questo, attende novità circa le condizioni di Igor. Come sottolinea il quotidiano il club toscano potrebbe rilasciare comunicati ufficiali in giornata, riguardo le condizioni del giocatore.