Sassuolo, Rogerio sempre più protagonista: il brasiliano ‘spaventa’ l’Inter

Buona gara del terzino brasiliano Rogerio nell’anticipo di Serie A contro l’Inter. Il giocatore sta giocando bene nel Sassuolo.

Nell’anticipo della nona giornata di Serie A un buon Sassuolo si è arreso di misura all’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha vinto 2 a 1 grazie ad una doppietta di Edin Dzeko mentre nel club neroverde ha segnato Frattesi, servito nel migliore dei modi dal terzino brasiliano Rogerio.

Nonostante le assenze degli infortunati Berardi e Traore, il club neroverde sta disputando un’ottima stagione ed è attualmente nono in classifica della Serie A. Una delle sorprese più interessanti del campionato è il terzino brasiliano Rogerio, autore fino di un’ottima stagione.

e piIl calciatore è diventato un autentico perno della squadra di Dionisi, titolare fisso nonostante interessanti alternative ed un giocatore protagonista di una grande crescita. Rogerio ha collezionato finora dieci presenze stagionali con una media di minutaggio di 85.5 minuti a partite ed un ottimo rendimento. Il laterale, arrivato in Italia grazie alla Juventus, sembra aver trovato la miglior maturità ed è ora uno dei giocatori principali del Sassuolo.

Rogerio, buone notizie nella fase offensiva e nella fase difensiva

Il giocatore sudamericano ha disputato un ottimo precampionato giocando 5 amichevoli e collezionando 4 vittorie ed un pareggio. Nel corso della stagione Rogerio ha già collezionato 3 assist e 8 passaggi decisivi, protagonista sia nella fase offensiva che in quella difensiva e molto cresciuto in statistiche come i passaggi intercettati ed i contrasti vinti.

In un campionato dove tolto Theo Hernandez nessun terzino riesce a brillare Rogerio sta mettendo in mostra tutto il suo talento. Il laterale neroverde è stato uno dei migliori in Sassuolo-Inter ed ha creato grossi grattacapi sulla fascia sia a Dumfries che a Skriniar, risultando senza dubbio tra i migliori in campo.