Manca sempre meno al via di Udinese-Atalanta, gara delle 15:000 della domenica del nono turno di campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena di Udine, la formazione bianconera di Sottil ospita i bergamaschi di mister Gian Piero Gasperini.

I padroni di casa cercano i tre punti per proseguire la striscia positiva. C’è grande attesa per lo scontro d’alta quota totalmente inaspettato ad inizio stagione. Anche l’Atalanta, però, vuole i tre punti per restare in cima alla classifica generale del campionato insieme al Napoli di Spalletti.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Ebosse, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Arslan, Nestorovski, Success, Semedo. Indisponibili: Masina.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: F. Rossi, Bertini, Ruggeri, Zortea, Boga, Malinovskyi, Pasalic, Hoilund. Indisponibili: Musso, Palomino, Djimsiti, Zapata, Zappacosta, Toloi.