Juventus, la bocciatura è netta: il top è davvero nei guai

La Juventus fa fatica lontano dallo Stadium, complici pure le prestazioni dei singolo: Allegri ‘tradito’ dal suo top player

Sette punti di ritardo dalla vetta, che oggi potrebbe allontanarsi ulteriormente. La Juventus è distante dal primo posto e l’idea scudetto per i bianconeri sembra stia diventando nuovamente una chimera. A San Siro, contro il Milan, i bianconeri hanno giocato soltanto nei primi 20 minuti, poi si sono sciolti.

Allegri non è ancora riuscito a venire a capo della situazione. Con il Milan però potrebbe essere stata una sconfitta definitiva nella corsa per il primato. Malgrado i propositi estivi, oggi la Juventus è all’ottavo posto, nel mirino di Torino, in campo oggi contro l’Empoli. Al momento, Bonucci e compagni sono anche fuori dall’Europa mentre Vlahovic è la brutta copia di se stesso.

Juventus, Vlahovic non segna più lontano da casa: il serbo è in crisi

Nella Juventus che non decolla, emerge la figura triste del suo uomo del gol, Dusan Vlahovic. Il serbo non ha segnato neppure una rete lontano dallo Stadium in questa stagione, come ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’.

Contro il Milan non ha avuto mai una buona chance e ha chiuso la sua partita senza neppure un tiro in porta. Sintomo evidente delle sue difficoltà attuali. Appena undici passaggi completati e l’uscita di scena anticipata, con la sostituzione per Kean, dopo aver anche innescato il secondo gol dei rossoneri con un passaggio sbagliato intercettato da Brahim Diaz.

Meglio di lui ha fatto Arek Milik, protagonista di due delle tre conclusioni nello specchio effettuate dai bianconeri. L’attaccante polacco, peraltro, è l’autore dell’unico gol messo a segno dalla Juventus fino a questo momento in campionato.