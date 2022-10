“Può partire a gennaio”: ribaltone Inter, la notizia gela i tifosi

L’Inter valuta la posizione di un calciatore che fin qui ha fatto grande fatica ad integrarsi: possibile l’addio già a gennaio.

La vittoria contro il Barcellona, alla fine, non è rimasto un caso isolato. L’Inter, infatti, ha battuto anche il Sassuolo lanciando diversi segnali positivi a Simone Inzaghi e al club. La squadra, in particolare, non si è persa d’animo dopo il pareggio firmato da Davide Frattesi ed ha continuato a giocare creando numerose occasioni da rete. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, chiamati mercoledì a compiere l’impresa in Champions League e a spegnere la voglia di rivalsa dei blaugrana.

Un match da preparare bene, sfruttando i segnali positivi emersi dalla gara andata in scena al “Mapei Stadium”. L’avvicendamento in porta tra André Onana e Samir Handanovic, ad esempio, è stato ben accolto con il primo protagonista di un paio di interventi preziosi ed il secondo impegnato a fare il tifo per i propri compagni dalla panchina. Solo voti positivi, poi, per Federico Dimarco divenuto ormai il titolare nella fascia mancina.

Una crescita, la sua, che fa da contraltare alla personale crisi vissuta da Robin Gosens scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore. L’ennesima conferma è arrivata ieri: Inzaghi infatti, al momento di sostituire l’ex Verona, ha deciso di gettare nella mischia Matteo Darmian lasciando in panchina il tedesco. Un’altra bocciatura, che spalanca la strada ad una possibile cessione nella finestra invernale del mercato.

Inter, Gosens sempre più ai margini: possibile la cessione a gennaio

L’esterno preso a gennaio dall’Atalanta per un totale di 25 milioni, in teoria, avrebbe dovuto raccogliere il testimone lasciato da Ivan Perisic. Nella realtà, invece, ha faticato non poco ad inserirsi negli schemi tattici di Inzaghi. Per lui in estate si era fatto avanti il Bayer Leverkusen ma alla fine la trattativa non si è concretizzata a causa del rifiuto del calciatore, intenzionato a giocarsi le proprie carte a Milano.

Il trend, nel frattempo, non è migliorato. Anzi, per certi versi è perfino peggiorato. Ecco perché l’Inter ha iniziato a valutare l’idea di farlo partire, in modo tale da incamerare risorse economiche preziose. Le pretendenti non mancano: a farsi avanti in questi giorni, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, sono state alcune squadre della Premier League e della Bundesliga che nelle prossime settimane proveranno ad ottenere il suo “sì”. I fasti vissuti a Bergamo sono quanto lontani.