Crisi Juventus-Allegri, annuncio durissimo: succede tutto in diretta

Dopo la sconfitta contro il Maccabi, in casa Juvetnus c’è stato un annuncio su Allegri che sta facendo molto discutere.

La Juventus sta attraversando sicuramente uno dei periodi più brutti della sua storia centenaria. I bianconeri, infatti, dopo la sconfitta netta di sabato scorso contro il Milan di Stefano Pioli, sono crollati letteralmente anche contro il Maccabi Haifa in Champions League.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, non è proprio sceso in campo questa sera contro il team israeliano. Il Maccabi Haifa, di fatto, ha dominato per tutti i 90 minuti, considerando che è passato in vantaggio con la rete di Atzili già al settimo minuto,

Lo stesso centravanti israeliano ha poi raddoppiato al 42’ della prima frazione di gara. Dopo questo tracollo, che ha quasi compromesso del tutto il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, tantissimi tifosi della Juventus hanno chiesto l’esonero immediato di Massimiliano Allegri. Proprio in casa bianconera, nel post gara, è arrivato un importante annuncio in diretta.

Crisi Juventus, l’annuncio di Agnelli su Allegri: “Resterà, ma dobbiamo provare vergogna”

Andrea Agnelli, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni di ‘Sky Sport’: “Serata difficile, ma è un periodo difficile. Bisogna assumersi le proprie responsabilità e sono qui per questo. Provo vergogna per quello che sta succedendo in queste settimane, ma so che il calcio è uno sport di squadra”.

Il presidente bianconero ha poi continuato il suo intervento: “Questa crisi non riguarda solo Allegri, ma l’intero gruppo. Dobbiamo ripartire da qui, visto che abbiamo nove gare da giocare in trenta giorni e dobbiamo cercare di posizionarci bene. Dobbiamo provare vergogna e chiedere scusa ai nostri tifosi. Non è colpa del tecnico se non vinciamo un tackle. Decideremo a fine anno il da farsi, faccio fatica a cambiare in corsa. Allegri continuerà ad essere l’allenatore della Juventus”.