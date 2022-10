Barcellona-Inter, Inzaghi resta spiazzato: il big recupera

Sfida delicata per Barcellona e Inter al Camp Nou. I due club si giocano una fetta importante del proprio futuro in Europa.

Si disputerà questa sera il match di Champions League tra il Barcellona e l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro è chiamato ad una vera e propria impresa e dopo la vittoria di 7 giorni fa a San Siro ha l’occasione di chiudere il discorso qualificazione. Ultima chance invece per la squadra catalana.

Xavi è consapevole che il pareggio potrebbe non bastare visto gli impegni dei prossimi due turni e il Barcellona deve vincere a tutti i costi. Fino ad ora la squadra blaugrana ha disputato un’ottima stagione, in campionato le cose vanno piuttosto bene e nessuno si aspettava il passo falso di Milano.

Il match di San Siro ha portato inoltre tante polemiche con il tecnico Xavi e la società che ha ricordato, a più riprese, l’episodio del rigore non concesso nei minuti di recupero per un presunto fallo di mano di Dumfries. A Barcellona questa sera sarà una finale e si preannuncia un clima caldissimo.

Barcellona, Kessie tra i convocati per il match contro l’Inter

Buone notizie per Xavi in vista del match di Champions contro il club nerazzurro. L’ex Milan Frank Kessie è presente nell’elenco dei convocati e sarà quindi a disposizione per questo importante match. Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore dovrebbe partire dalla panchina.

Un’importante arma in più per il club catalano con Kessie che conosce bene la squadra di Inzaghi e potrà aiutare i suoi compagni ad ottenere una preziosa vittoria. Notizia sicuramente non positiva invece per Inzaghi: l’Inter è chiamata all’impresa al Camp Nou ed un risultato utile potrebbe totalmente cambiare la stagione dei nerazzurri.