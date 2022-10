Infortunati Inter, allarme Brozovic e le novità su Lukaku

Cambiano i tempi di recupero degli infortunati dell’Inter. Attenzione al nuovo allarme Brozovic e alle novità sul fronte Lukaku: cresce l’ansia per Inzaghi e per i tifosi nerazzurri

Punto interrogativo sui tempi di recupero di Brozovic in vista delle prossime settimane. Il centrocampista croato potrebbe restare fuori fino al termine della prima parte del campionato, per poi tornare in campo con la maglia dell’Inter dopo il Mondiale e direttamente il prossimo gennaio 2023.

Brozovic, di fatto, potrebbe restare ai box per altre 3-4 settimane, alzando definitivamente bandiera bianca in questa prima parte di stagione. Non è escluso che il giocatore, però, possa stringere i denti e accelerare le operazioni di recupero almeno per le ultime due partite prima della pausa.

Il centrocampista nerazzurro potrebbe ritornare nell’elenco dei convocati per la 14^ e 15^ giornata, ma tutto dipenderà dall’ok definitivo e dal via libera dello staff medico interista. Piccolo allarme per Inzaghi, il quale potrebbe riabbracciare il suo regista solamente il prossimo gennaio.

Infortunati Inter, semaforo verde per Lukaku: notte fonda per Correa

Non solo Brozovic, notte fonda anche Correa, il quale, come noto, ha rimediato una lesione muscolare nei giorni scorsi. L’ex Lazio potrebbe stare fuori per circa tre settimane. Anche lui potrebbe rischiare un arrivederci direttamente a gennaio 2023.

Per quel che riguarda Lukaku, invece, cresce l’ottimismo in casa Inter e dall’infermeria. Il centravanti belga potrebbe tornare a disposizione in vista della 10^ o 11^ giornata di campionato. Si attende il via libera definitivo, ma ora trapela totale ottimismo. Lukaku prenderà posto al fianco di Lautaro Martinez per le prossime giornate in attesa della sosta Mondiale.