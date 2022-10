Dybala, il Mondiale è possibile: l’argentino può farcela, le ultime

Dybala nella giornata odierna si è sottoposto ad una serie di esami strumentali: il responso è quello sperato, il sogno Mondiale resta vivo.

La grande paura. Poi, al termine degli esami odierni, un cauto ottimismo da coltivare giorno per giorno. Paulo Dybala, come previsto, oggi si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno consentito allo staff medico della Roma di fare il punto della situazione dopo il problema muscolare rimediato dall’argentino nella sfida vinta ai danni del Lecce.

I controlli, in particolare, hanno fatto emergere una lesione al retto femorale sinistro. Un tipo di infortunio mai subito in passato dall’ex Juventus, il quale conta di recuperare nel giro di poche settimane così da mantenere vivo il sogno di partecipare al Mondiale in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Al fischio d’inizio della kermesse mancano 39 giorni: un lasso di tempo sufficiente per recuperare e rientrare nella lista dei convocati dell’Argentina.

Per riuscirci, l’ex Juve dovrà ovviamente lavorare sodo con lo staff medico della Roma, ma la tabella di marcia è già stata impostata e le sue condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana. Il calciatore, domenica scorsa, si è era fermato subito dopo aver realizzato su rigore la rete del vantaggio romanista. Una conclusione precisa, a cui ha fatto seguito una fitta dolorosa che lo ha obbligato ad uscire prima del previsto dal campo. Una doccia fredda inaspettata per il tecnico José Mourinho, il quale dovrà fare a meno di lui per diverse partite.

Dybala, ecco l’esito degli esami: confermata la lesione

I capitolini, calendario alla mano, lo riavranno a disposizione alla ripresa del campionato ovvero il 4 gennaio con il Bologna. Tutto dipenderà dall’esito dei successivi test. Per il momento la speranza di prendere parte alla Coppa del mondo è intatta e Dybala intende fare di tutto per rispondere alla chiamata del Ct Lionel Scaloni.

La Roma, dal canto suo, già nelle prossime partite sarà costretta a rivedere il proprio stile di gioco. Due le opzioni al vaglio del tecnico portoghese: confermare l’attuale 3-4-2-1 con Lorenzo Pellegrini al fianco di Nicolò Zaniolo a supporto di Tammy Abraham oppure riproporre il 3-5-2 già visto diverse volte lo scorso anno. Una soluzione, questa, che consentirebbe di dare maggiore spazio ad Andrea Belotti. Si vedrà. Intanto oggi Dybala può sorridere. Il responso dei controlli poteva essere decisamente peggiore.