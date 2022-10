Ag. Lautaro: “All’Inter è felicissimo, ieri la conferma: che partita!”

Ai microfoni di SerieANews.com, dopo il pareggio ottenuto dall’Inter contro il Barcellona, è intervenuto l’agente di Lautaro Martinez. Queste le parole di Camaño.

L’Inter ha ottenuto, in casa del Barcellona, un importante pareggio per la fase a gironi di Champions League. Uno degli uomini chiave della partita è stato sicuramente Lautaro Martinez, che non solo ha ritrovato il gol ma che ha giocato anche una gara fuori dal comune. Di quanto successo al Camp Nou ha perciò parlato a SerieANews.com il suo agente, Alejandro Camaño.

Lautaro Martinez, quindi, ha segnato un gol pesantissimo contro il Barcellona. Un gol che si è andato ad aggiungere al primo messo a segno da Nicolò Barella e all terzo firmato da Robin Gosens. Per quest’ultimo ha anche siglato un assist, dopo uno stop fuori dal comune sul rilancio di Onana.

È, quindi, sicuramente stata una serata molto importante per l’attaccante. A rete dopo diversi match e ancora una volta simbolo di un’Inter in cui ha deciso di restare e di portare sulle proprie spalle. Dando il cuore. Ai nostri microfoni ha perciò parlato così Camaño, suo procuratore.

Barcellona-Inter, parola all’agente di Lautaro Martinez: Camaño ha commentato così la prestazione a SerieANews.com

Ai microfoni di SerieANews.com, quindi, l’agente dell’attaccante argentino e nerazzurro ha parlato così in merito alla gara giocata contro il Barcellona e al gol segnato: “La partita è stata incredibile. Io sono molto felice perché so che Lautaro è davvero contento della sua squadra. Di far parte dell’Inter. Poi con il gol ha reso anche felici tanti tifosi nerazzurri in Italia”.

“Per noi questa – ha aggiunto Alejandro Camaño – è stata un’ulteriore conferma della felicità che Lautaro vive. Per il fatto che fa parte di una squadra grandissima in Italia ma anche in Europa. Per noi è un momento sicuramente positivo. Perciò, viva l’Inter!”