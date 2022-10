Juve, tegola Di Maria: comunicato ufficiale del club

Di Maria, dopo l’infortunio subito in Champions League, si è sottoposto ad una serie di controlli: l’esito ufficializzato con un comunicato.

É scattato il ritiro “punitivo” della Juventus. I calciatori in mattinata si sono ritrovati al centro sportivo della Continassa al fine di iniziare a prepararsi in vista del derby, in programma sabato alle ore 15. Il clima, dopo la sconfitta subita per mano del Maccabi Haifa che ha compromesso il cammino in Champions League, è quanto mai teso: poca voglia di parlare e sguardi preoccupati. La sfida con il Torino rappresenta un crocevia fondamentale per Massimiliano Allegri, chiamato subito ad invertire il trend negativo.

Ancora non è chiaro che tipo di modulo utilizzerà il tecnico. L’unica certezza è rappresentata dall’assenza di Angel Di Maria, uscito per infortunio nel corso del primo tempo della partita di mercoledì. L’argentino nelle scorse ore si è sottoposto ad una serie di esami strumentali, che hanno consentito allo staff medico di fare il punto della situazione e valutare l’entità del problema fisico.

Gli esami diagnostici svoltosi al J-Medical, in particolare, hanno evidenziato una “lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”. Un guaio meno grave di quanto inizialmente previsto, che consentirà all’ex Paris Saint Germain di continuare a coltivare il sogno di partecipare ai Mondiali al via il 20 novembre. I tempi di recupero, infatti, sono stati già stabiliti.

Juventus, il comunicato sulle condizioni di Di Maria

Per la sua completa guarigione, stando a quanto riportato nel bollettino pubblicato sul sito ufficiale della società, ci vorranno circa 20 giorni. Calendario alla mano, salterà le sfide che vedranno la Juventus affrontare, oltre il Torino, anche l’Empoli (21 ottobre), il Benfica (25), il Lecce (29) ed il PSG (2 novembre). Il rientro in campo dovrebbe avvenire qualche giorno più tardi, contro l’Inter (6) o il Verona (10) ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi test.

Il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni può quindi sorridere: sia il Fideo che Paulo Dybala saranno abili e arruolabili per la kermesse. Molto meno felice invece Allegri, che dovrà cercare di compiere l’impresa in Champions senza il giocatore più dotato dal punto di vista tecnico (autore di un gol e 4 assist in 7 presenze complessive). L’ennesima mazzata in una stagione fin qui da incubo. L’allarme non smette di suonare.