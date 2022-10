Lazio-Strum Graz, quante polemiche: Sarri si scaglia contro il ‘colpevole’

La Lazio non va oltre il 2-2 con lo Strum Graz, nel post partita arriva l’annuncio durissimo: ecco cosa è successo all’Olimpico

Il 2-2 non è stato un risultato ideale, ma l’arbitraggio dell’Olimpico ha di certo inciso. Il rosso rifilato a Lazzari per proteste ha depotenziato la Lazio di Maurizio Sarri, che ha poi pagato l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. E non ha potuto fare altro che cedere il fianco ad un pari che non aiuta molto le speranze qualificazione dei biancocelesti.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Maurizio Sarri ha analizzato così il pari di questa sera: “Tutto sommato la squadra ha fatto una bella prestazione, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Non abbiamo mai sofferto, abbiamo sempre messo in discussione il risultato. Rispetto alla prestazione di Firenze è un bel punto di partenza per i miglioramenti che vogliamo continuare a fare. La squadra ha un’anima adesso. Tutti la pensano allo stesso modo e tutti hanno gli stessi obiettivi”.

Lazio-Strum Graz, sfogo totale nel post gara: parla Sarri

Poi, il tecnico della Lazio si sposta duramente sulla direzione di gara vista all’Olimpico. Soprattutto in occasione del rosso assegnato a Lazzari: “L’episodio fa parte della partita. L’arbitro è riuscito a far innervosire tutti, palesemente non è all’altezza di questo livello. La gara è sempre stata corretta, lui è riuscito a cambiare il clima in peggio. E noi ne abbiamo pagato le conseguenze”.

Infine una parentesi sul suo secondo anno in biancoceleste, Sarri conclude: “Si continua un progetto iniziato lo scorso anno, quindi si lavora meglio. In Italia si è convinti che l’allenatore incida già dopo una settimana, mentre occorre tempo. Ha ragione Klopp quando dice che un tecnico non può essere giudicato nei suoi primi due anni in panchina”.