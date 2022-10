Napoli-Bologna, che guaio: l’attaccante rischia di saltare il match

Napoli-Bologna si avvicina ma un attaccante rischia di non esserci: oggi ha svolto un lavoro differenziato, il tecnico spera di recuperarlo.

La vittoria ottenuta ai danni dell’Ajax già alle spalle. Il Napoli oggi è tornato al lavoro, al fine di preparare al meglio la prossima sfida di campionato in programma domenica. Nell’occasione gli azzurri ospiteranno il Bologna, che in queste settimane sta dimostrando di avere più di un problema nel metabolizzare i dettami tattici di Thiago Motta (ingaggiato al posto dell’esonerato Sinisa Mihajlovic).

Il tecnico italo-portoghese nelle prime 3 gare vissute sulla panchina rossoblù ha totalizzato due sconfitte ed un pareggio. Un bottino deludente, che ha fatto sprofondare i felsinei al quartultimo posto con appena 7 punti. I tifosi di recente, attraverso un inatteso blitz al centro sportivo di Casteldebole, hanno invitato i calciatori a dare di più e qualche piccolo segnale di ripresa si è visto in occasione dell’ultimo turno di campionato.

La sfida del “Maradona”, però, si preannuncia quanto mai complicata alla luce dell’ottimo momento di forma attraverso dagli azzurri, primi in Serie A che nel proprio girone di Champions League. A peggiorare il quadro sono poi le non perfette condizioni fisiche del principale attaccante a disposizione di Thiago Motta: Marko Arnautovic.

Napoli-Bologna, Arnautovic rischia di non esserci

L’austriaco, stando a quanto riportato nel report pubblicato sul sito ufficiale della società, non si è allenato insieme al resto del gruppo svolgendo un programma differenziato. Una brutta notizia per il tecnico, il quale auspica di poter riavere presto a disposizione l’attaccante autore fin qui di 6 reti ed un assist in 9 apparizioni.

Ai box, insieme a lui, ci sono pure Adama Soumaoro e Denso Kasius. Charalampos Lykogiannis, Jerdy Schouten e Musa Barrow, invece, hanno preso regolarmente parte alla seduta odierna. Ora si attendono aggiornamenti su Arnautovic: senza di lui impensierire la retroguardia del Napoli (la seconda meno battuta della Serie A) sarà decisamente complicato.