“È una società fallita”: Inter, la sentenza fa infuriare i tifosi

L’Inter è reduce da un grande risultato in Champions League. La situazione sembra migliorata, ma per i nerazzurri non è tutto ‘rose e fiori’.

Negli ultimi mesi in casa Inter ha tenuto banco per diverso tempo la questione società ed ancora adesso il futuro della società nerazzurra è appare in bilico. Sia dalla dirigenza che dalla famiglia Zhang sono arrivati messaggi importanti e la situazione della storica squadra milanese è molto incerta.

Nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni molto forti e pesanti che coinvolgono la società di Zhang. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha elogiato il lavoro svolto in questi anni dalla sua società ed ha, allo stesso tempo, duramente attaccato le big del calcio italiano ed in particolare Inter, Milan e Juventus.

Il dirigente nel corso di un incontro alla Luiss di Roma ha sentenziato: “Oggi ci sono società di prima fascia come Inter, Juventus, Milan e Roma che sono tecnicamente fallite ma che vengono tenute in vita dal sistema. Il sistema ne ha bisogno e solo per questo motivo queste squadre esistono ancora”.

Inter e Juve, Tare elogia il suo lavoro

Dopo aver duramente criticato le sue avversarie il dirigente della Lazio ha poi parlato dei progressi del club biancoceleste. La società capitolina sta facendo molto bene in campionato nonostante una gestione abbastanza virtuosa. Tare prosegue chiarendo e spiegando il suo pensiero:

“E’ molto importante avere nelle società una gestione a lungo termine con progetti futuri che lavorano per il bene della società. Prendete me, sono uno dei dirigenti più anziani della Serie A, questo è il mio quindicesimo anno alla Lazio”. Tare ha quindi chiarito cosa vorrebbe nel calcio attuale ed ha duramente attaccato le big del calcio italiano.