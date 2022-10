Inter-Salernitana, il presidente vuota il sacco: annuncio definitivo

Prima di Inter-Salernitana, match valido per la 10° giornata del campionato di Serie A, le parole del presidente anche sul futuro dell’allenatore.

A metà classifica si posiziona al momento la Salernitana, lontana dalla zona retrocessione ma con un andamento piuttosto altalenante. È ancora difficile capirne la natura poiché a prestazioni di grande valore seguono sconfitte che ne tradiscono la debolezza. Per la decima giornata del campionato di Serie A la squadra campana è ospite a San Siro per sfidare l’Inter di Inzaghi.

A tal proposito è intervenuto il presidente dei granata, Danilo Iervolino, il quale ha rilasciato una lunga intervista a ‘Radio Deejay’ durante ‘Deejay Football Club’ con i giornalisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni.

Il numero uno della Salernitana carica la squadra in occasione della grande lunch match di domenica: “Venderemo cara la pelle, sarà una partita dura. Ci seguiranno circa seimila tifosi, abbiamo un pubblico fantastico, che sarà il nostro dodicesimo uomo”.

Inter-Salernitana, Iervolino: “Venderemo cara la pelle”

Se non firma per il pareggio, è anche vero che non ha firmato Iervolino nemmeno per l’esonero di Davide Nicola. Il tecnico non è assolutamente in dubbio sulla panchina dei granata: “C’è stato un momento in cui si necessitava chiarire delle cose dopo la gara contro il Sassuolo, ma Nicola non è mai stato in discussione. Forse abbiamo meno punti di quanti ne meritiamo, ma nel calcio i risultati poi si compensano”.

Danilo Iervolino è fiero e convinto del progetto che sta costruendo con la sua società e infatti conclude: “Non è sempre facile convincere i giocatori della bontà del progetto, ma chi viene a Salerno poi non vuole più andare via. Il progetto è ambizioso e coraggioso, coinvolgente e travolgente e i calciatori lo avvertono. Ribery è un esempio, lui rimarrà con noi. Parliamo di uno dei migliori calciatori dell’ultimo ventennio, ama Salerno e la Salernitana e per questo rimane”.