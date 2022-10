Lazio, la doppia idea di Sarri per il sostituto di Immobile: c’è una sorpresa

Chi sarà il sostituto di Immobile al centro dell’attacco della Lazio? Sarri sarebbe pronto alla tripla ipotesi in attacco in attesa del pieno recupero del suo capitano. Attenzione anche alla possibile mossa a sorpresa

Salvo clamorosi colpi di scena, Ciro Immobile potrebbe stare fuori per circa 3-4 settimane. Qualora gli esami strumentali dovessero confermare una possibile lesione, Sarri perderà il suo capitano per circa 20-30 giorni.

Il tecnico della Lazio avrebbe già individuato tre possibili ipotesi per sopperire all’assenza del centravanti biancoceleste. Attenzione anche alla pazza idea Milinkovic Savic come falso nueve, ipotesi complicata, ma non impossibile. La stazza fisica del centrocampista serbo potrebbe smuovere le idee del tecnico della Lazio.

Sarri potrebbe decidere di puntare su Milinkovic Savic come centravanti per sfruttare al meglio le sue qualità nella difesa della palla spalle alla porta, ma anche per valorizzare il suo lavoro di sponda nel gioco aereo. Ripetiamo, ipotesi complicata, ma che potrebbe stuzzicare la fantasia di Sarri.

Sostituto Immobile: Felipe Anderson, Pedro o Cancellieri

Lo stop di Immobile, come anticipato, potrebbe prolungarsi per circa un mese. Il rischio concreto è che il capitano della Lazio possa saltare le prossime cinque partite di Serie A e le due partite di Europa League.

Sarri, oltre alla pazza idea Milinkovic Savic, potrebbe affidarsi alle soluzioni già adottate in passato. Felipe Anderson finto nove o Cancellieri prima punta. Più complicato il trasloco di Pedro al centro dell’attacco. Queste le tre soluzioni possibili per sopperire all’assenza di Immobile.