Come cambia la Juve con Chiesa e Pogba: doppia esclusione eccellente

Chiesa e Pogba sono pronti a stravolgere la Juventus in vista dell’immediato presente, ma soprattutto in vista della seconda parte della stagione. L’ex Fiorentina potrebbe ritornare fin da subito nell’elenco dei convocati bianconeri

Sorride Allegri: Chiesa è pronto a fare ritorno in campo dopo il lungo infortunio. L’esterno offensivo della Juventus, dopo alcune amichevoli con l’Under 17, è pronto a tornare a disposizione per cercare di ritrovare una buona condizione fisica in vista della seconda parte di stagione.

L’ex Fiorentina potrebbe rivelarsi decisivo da gennaio in poi, ma il piano bianconero sarà quello di fare recuperare il ritmo partita al neo numero 7 della Juventus già dalle prossime giornate. Chiesa potrebbe essere convocato in occasione dell’11^ giornata contro l’Empoli.

Si attende il via libera da parte dello staff medico bianconero. In caso contrario, il ritorno di Chiesa sarà rinviato alla prossima giornata o alla sfida di Champions League contro il Benfica.

Chiesa e Pogba, ritorno in campo imminente

Semaforo verde per Chiesa e sorrido a trentadue denti anche per Pogba. Il centrocampista francese ha ripreso a correre insieme al gruppo squadra, e il suo ritorno in campo sarà fissato per la sfida di Champions League a Lisbona.

L’ex Manchester United punta dritto al match della 5^ giornata di Champions League. Cresce l’ottimismo. Chiesa, una volta recuperata la migliore condizione fisica, occuperà il ruolo di esterno sinistro, mentre Pogba, come noto, agirà in posizione di mezz’ala sinistra. Occhio ai due esclusi: Kostic e Locatelli, a lungo andare, potrebbero scivolare al secondo posto nelle gerarchie e idee di Allegri.