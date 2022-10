Juventus, infortunio Di Maria: l’annuncio di Lautaro Martinez è chiaro

La Juventus vuole continuare a vincere ma per farlo, almeno per un periodo, non potrà affidarsi ad Angel Di Maria: le parole di Lautaro Martinez.

La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Torino lo scorso sabato durante il derby, adesso non vuole perdere l’occasione di rimettersi in carreggiata. In questo senso, allora, le ultime rivelazioni rilasciate da Lautaro Martinez in merito all’infortunio di Di Maria fanno ben sperare.

La Juventus, infatti, nella gara di Champions League contro il Maccabi Haifa, ha dovuto far fronte ad un nuovo infortunio di Ángel Di Maria. L’argentino è stato costretto infatti a lasciare il campo prima del triplice fischio finale.

Subito dopo quanto accaduto come ha riferito a ‘Tyc Sport’ Lautaro Martinez, lui stesso ha avuto modo di sentire a telefono il proprio connazionale. Per saperne di più sulle sue condizioni, visto che Mondiale è sempre più vicino. Ecco allora cos’ha riferito l’attaccante nerazzurro.

Stop Di Maria, a parlare è il suo connazionale Lautaro Martinez: le sue parole rincuorano i tifosi bianconeri

A parlare delle condizioni dell’attaccante bianconero e delle sue condizioni è stato quindi, a ‘TyC Sport’, Lautaro Martinez: “Ho parlato con Di Maria, gli ho mandato un messaggio quando ho saputo dell’infortunio ed era tranquillo. Mi ha detto che recupererà in fretta, credo sia una questione di una ventina di giorni più o meno. Spero che sia lui che Dybala rientrino presto, sono importanti”.

“Il Mondiale – ha aggiunto l’attaccante dell’Inter – è una competizione importantissima. Non vedo l’ora che arrivi. Ma per come la vedo io devi giocare come sempre nelle partite precedenti. Perché se tiri indietro la gamba o ci pensi costantemente, la testa ti può giocare contro e rischi di farti male”.