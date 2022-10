Emergenza Lazio, Sarri ha già trovato il sostituto di Immobile

L’infortunio di Ciro Immobile rischia di essere una tegola importante per la Lazio, ma Sarri avrebbe già trovato il sostituto del bomber.

L’infortunio accorso a Ciro Immobile rischia di essere una brutta tegola per la Lazio. D’altronde la perdita del proprio miglior marcatore in tutte le competizioni, con un score di 189 gol fino questo momento con la maglia biancoceleste, non è cosa da poco.

I tempi di recupero non sono per nulla confortanti, con il calciatore che sicuramente non tornerà a disposizione prima del 2023, dopo la pausa per i Mondiali in Qatar del prossimo novembre.

A Maurizio Sarri il compito di sostituirlo al meglio per non far pesare la sua assenza in una stagione che ha visto la Lazio iniziare con il piede giusto. Una sola sconfitta, contro la capolista Napoli, ma ben 6 vittorie e 3 pareggi, che valgono una sola lunghezza dal quarto posto.

Lazio, Sarri pronto a sostituire Immobile: le idee del tecnico

I tifosi sono giustamente preoccupati che la mancanza del loro bomber possa inficiare i risultati da qui al prossimo futuro. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però Sarri avrebbe già in mente tre soluzioni.

La prima, quella già provata contro l’Udinese, è Felipe Anderson in attacco. L’alternativa prevede invece la maglia da titolare per Cancellieri, con il giovane attaccante che potrebbe finalmente avere spazio. Altra ipotesi che sta emergendo in queste ore è invece Milinkovic-Savic adattato al ruolo di punta. Il tecnico però sarebbe scettico su quest’ultima soluzione, in quanto significherebbe perdere il serbo nel suo ruolo ideale.