Calciomercato Inter, addio a gennaio? Il giocatore ha deciso

Un giocatore dell’Inter guidata da Simone Inzaghi potrebbe dire addio già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Dopo un inizio di stagione traumatico, l’Inter di Simone Inzaghi è in netta ripresa. Per i nerazzurri la svolta è arrivata nel doppio confronto di Champions League contro il Barcellona, dove hanno ottenuto ben quattro punti.

Con questi risultati ottenuti contro i blaugrana, l’Inter si è conquistata la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Ai nerazzurri, infatti, per passare il turno, basta vincere il prossimo match contro il Viktoria Plzen.

Il discorso qualificazione, tuttavia, poteva essere già chiuso con la gara al Camp Nou contro il team guidato da Xavi. L’Inter, di fatto, ha avuto la super occasione di segnare il 3-4 finale con Asllani. Proprio il calciatore albanese, dopo esser arrivato la scorsa estate dall’Empoli, potrebbe cambiare di nuovo squadre nel prossimo mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, Kristjan Asllani potrebbe andare via già il prossimo gennaio

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Asllani, preso per coprire il ruolo di vice Brozovic, non sta giocando neanche in questo momento che il centrocampista croato è fermo ai box per infortunio.

Simone Inzaghi, di fatto, sta preferendo Calhanoglu nel ruolo di regista davanti alla difesa, con Mkhitaryan e Barella schierati come mezzali. L’esperienza di Asllani in nerazzurro, quindi, potrebbe finire dopo pochi mesi.