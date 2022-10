Calciomercato Inter, ribaltone e addio: può volare in MLS

Inter, il top player può lasciare il club a fine stagione. Il suo futuro potrebbe essere addirittura in Major League Soccer.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per proseguire il campionato e la stagione nel migliore dei modi. Il club nerazzurro ha intenzione di arrivare alla pausa per i Mondiali di Qatar 2022 raccogliendo il bottino pieno. Per farlo, però, sarà necessario l’aiuto di tutti i membri della rosa del presidente Steven Zhang.

In attesa del ritorno di Romelu Lukaku, ad un passo dal ritorno in campo visto il rientro in gruppo di oggi ad Appiano Gentile, è toccato ad Edin Dzeko trascinare per mano la squadra e caricarsi sulle spalle la responsabilità del pacchetto offensivo del club lombardo insieme all’argentino Lautaro Martinez.

Mercato Inter, Dzeko verso la Major League Soccer

Il centravanti bosniaco, in scadenza contrattuale a fine stagione, potrebbe lasciare l’Inter. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sulla sua situazione contrattuale. Al momento, infatti, non è in calendario alcun incontro tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra.

All’orizzonte c’è la tentazione Major League Soccer. Visti i quasi trentasette anni, il progetto futuro della società potrebbe fare a meno di lui. Non è da escludere, dunque, che il suo futuro possa essere lontano dall’Italia visto che più volte il bosniaco ha strizzato l’occhio al campionato made in USA.