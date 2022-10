Semplici: “Vicario pronto per un nuovo club. Meret? Il migliore dopo Donnarumma”

Ai microfoni di SerieANews.com è intervenuto Leonardo Semplici per parlare sia di Guglielmo Vicario che di Alex Meret.

Tra i protagonisti dell’ultimo turno di campionato bisogna inserire sicuramente sia Guglielmo Vicario che Alex Meret. Entrambi i portieri, infatti, per motivi opposti, sono finiti sotto la la luce dei riflettori: il portiere dell’Empoli per le grandi parate contro il Monza, mentre l’ex Spal per l’errore tecnico contro il Bologna.

La redazione di SerieANews.com ha intervistato Leonardo Semplici, ex allenatore di entrambi i portieri, per parlare proprio di questi due giocatori della Nazionale guidata da Roberto Mancini.

Lei ha allenato Vicario ai tempi del Cagliari, si aspettava questa sua crescita così importante?

“Ha sorpreso anche me. Si vedeva che aveva delle grosse qualità. L’ho fatto esordire a San Siro e da lì ha avuto un percorso eccellente. Aveva bisogno di giocare con più continuità ed ha trovato l’Empoli, dove ha potuto esprimersi. Adesso è uno dei migliori portieri italiani”.

Semplici: “Vicario ha meritato la convocazione di Mancini. Meret, dopo Donnarumma, è il più forte portiere italiano”

Vicario è stato convocato anche da Roberto Mancini, ma ha le possibilità di diventare il secondo di Donnarumma?

“Ho avuto la fortuna di allenare anche Meret, il quale è il più vicino a Donnarumma. Tuttavia, Vicario si sta avvicinando molto a quel livello. Guglielmo ha meritato la convocazione di Mancini, perché è un ragazzo perbene ed un grande professionista. I voti che sta ottenendo ogni domenica sono la dimostrazione delle sue qualità. Si sta imponendo all’attenzione di tutti”.

Dopo questi due anni di Empoli, consiglia a Vicario di cercare una squadra con ambizioni più importanti?

“Già la scorsa estate si parlava di un possibile trasferimento. L’Empoli gli sta dando grande risalto, ma credo che sia pronto per un team con ambizioni più importanti. Se deve andare in team di media classifica o in una big? Squadra medio-alta”.

Contro il Bologna, Meret è stato protagonista di un errore. Ma non trova che il portiere del Napoli sia stato troppo criticato?

“E’ un errore che può capitare nell’arco di una stagione. Alex ha condiviso questo inizio di campionato con le notizie di un arrivo di un possibile concorrente, ma lui con il lavoro si è fatto trovare sempre pronto. Lo sbaglio contro il Bologna, conoscendolo, gli farà bene, perché adesso si metterà subito a lavoro per migliorare ancora. Meret, dopo Donnarumma, è il più forte portiere italiano”.