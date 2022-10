Serie A, i peggiori della giornata 10: ansia Meret, bomber in crisi

Analizziamo quali sono stati i peggiori giocatori dell’ultima giornata di Serie A. Ancora difficoltà per i centravanti delle big.

La decima giornata di Serie A è terminata da poche ore ed ha dato ulteriori importanti segnali. Il Napoli di Luciano Spalletti continua a far sognare, l’Atalanta regge l’urto e resta attaccata agli azzurri mentre frena la Lazio. Vittorie per Inter, Milan e Juventus con i bianconeri che sono tornati al successo nel derby di Torino. Analizziamo meglio quali sono stati i peggiori giocatori dell’ultima giornata:

Il Napoli vince e convince, ma arrivano notizie negative per Spalletti: Meret è protagonista con un grave errore sul gol di Barrow, ma l’estremo difensore commette un altro paio di errori minori anche dopo il gol, fortunatamente non decisivi. Il brasiliano Juan Jesus non splende in marcatura, ma la sua rete è fondamentale per la vittoria. Spezia-Cremonese è stato un match ricco di emozioni, ma con gravi errori difensivi: Amian e Ampadu da un lato, Bianchetti dall’altro hanno evidenziato diverse pecche.

La Sampdoria di Dejan Stankovic stenta a decollare, i problemi sono evidenti sia in difesa che in attacco. La coppia di centrale composta da Colley e Ferrari ha messo in scena una prestazione davvero deludente e solo Audero e gli errori in casa Roma hanno evitato un passivo maggiore. Ancora una volta disastro Igor in questa stagione: il brasiliano ha un rendimento davvero altalenante ed ha deluso a Lecce.

Serie A, crisi per la Fiorentina di Italiano

Grande nervosismo ed un rosso che costa caro al centrocampista del Monza Rovella. Dopo un ottimo avvio di stagione prima nota negativa per il giocatore di proprietà Juventus. Chi invece, non riesce a decollare, è il centrocampista dello Spezia Gyasi: l’esterno offensivo del club ligure fatica ad andare a segno e il suo apporto alla causa della squadra di Gotti non è soddisfacente.

La Fiorentina di Italiano è una delle delusioni di questo inizio stagione, il neo acquisto Barak era uno degli uomini più attesi ma al momento non riesce a totalizzare il ruolino di marcia che aveva impressionato a Verona. In difficoltà anche Bonaventura e il rientrante Nico Gonzalez.

Bomber in difficoltà

Juventus e Milan vincono ma ci sono ancora prove che non convincono: Giroud sembra in difficoltà (troppe gare negli ultimi giorni) ed il francese ha commesso ancora un grave errore davanti alla porta. Situazione diversa per Moise Kean: Allegri ha provato a lanciare l’azzurro ma la prestazione dell’attaccante non ha soddisfatto nessuno.

La Roma vince di misura a Genova e mantiene la zona Champions League, ma sia Abraham che Belotti appaiono in grossa difficoltà in fase realizzativa. Attaccante che manca in casa Torino dove sia Vlasic che soprattutto Miranchuk non bastano per andare a segno nel derby con la Juve.