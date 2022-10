Roma, Mourinho perde ancora Zaniolo: che stangata

Che stangata per Mourinho, che perde ancora Nicolò Zaniolo: l’attaccante della Roma non trova pace

La Roma domenica sera giocherà contro il Napoli in un match importantissimo per l’alta classifica. Non sarà semplice per i giallorossi portare a casa i tre punti, visto lo straordinario momento che sta vivendo la squadra di Spalletti. Mourinho, tra l’altro, sta vivendo un brutto momento anche in Europa League, dove ha conquistato solo un punto col Betis. E ha dunque detto addio alla possibilità di arrivare al primo posto nel girone.

Non trova pace nemmeno Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma che in questa stagione non ha ancora segnato. In totale, sono otto le presenze con un assist, poi due ammonizioni e soprattutto l’espulsione proprio contro il Betis. Un cartellino rosso che costerà caro per le prossime partite.

Roma, due giornate di squalifica per Zaniolo

Nicolò Zaniolo ha ricevuto una lunga squalifica dalla UEFA in seguito al rosso ricevuto contro il Betis. Oltre alla trasferta di Siviglia, l’attaccante italiano dovrà saltare le altre due partite del girone con HJK e Ludogorets. Termina, dunque, anzitempo la fase a gironi di Europa League per Zaniolo. Tuttavia, il club giallorosso farà ricorso e la sentenza può essere ancora ribaltata.

Si tratta di un duro colpo per Mourinho, che ha già perso il proprio attaccante per un infortunio alla spalla a inizio stagione. Stavolta è una squalifica che non permetterà allo Special One di effettuare le rotazioni giuste quando di giovedì scenderà in campo in Europa. E c’è una qualificazione al prossimo turno da conquistare.