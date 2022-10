Alle 20.45 spazio al terzo ed ultimo match di questo sabato di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina ed Inter.

Dopo le vittorie contro Sassuolo e Salernitana, per l’Inter è tempo di dare una conferma concreta sul campo contro una squadra che sulla carta può creare non poche insidie alla squadra di Simone Inzaghi. Di fatto, la Fiorentina è una squadra tosta da affrontare anche se, ad onore di cronaca, non vive un momento particolarmente brillante.

La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, non porta tre punti a casa in campionato da ben tre partite. Due sconfitte ed un pareggio, bottino davvero amaro considerando che l’ultimo 1-1 si è palesato contro una squadra ampiamente alla portata della viola come il Lecce. Ecco perchè serve vincere e magari sfruttare anche la spinta del pubblico di casa.

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.