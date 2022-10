A scendere in campo all’Arechi di Salerno sono Salernitana e Spezia, alla ricerca di punti salvezza per mantenere la categoria

La Salernitana vuole un’altra vittoria per allontanarsi sempre di più dalla zona salvezza. L’Arechi è sempre stato un valore aggiunto per la squadra di Davide Nicola, che dovrebbe affidare l’attacco a Dia e Bonazzoli nel suo solito 3-5-2.

Anche lo Spezia vuole portare a casa tutta la posta in palio, consapevole però delle difficoltà che ci saranno nella partita. Non solo ambientali, ma anche tecniche. In difesa c’è un ballottaggio tra Caldara e Ampadu, probabile che Gotti punti sul difensore ex Milan.

Probabili formazioni Salernitana-Spezia

Salernitana 3-5-2: Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola.

Spezia 4-2-3-1: Dragowski; Amian, Caldara, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi; Nzola. All. Gotti.