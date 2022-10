“Classifica illogica!”: Fiorentina-Inter, il nerazzurro spiazza tutti

Un’altra sconfitta per la Fiorentina, la terza nelle ultime quattro partite. Eppure, da casa Inter arrivano dichiarazioni che spiazzano i tifosi.

Una vittoria da urlo, quella dell’Inter all’Artemio Franchi. Superata una Fiorentina che ha dato tutto fino alla fine, arrivando alla convinzione di poter portare anche un punto a casa fino al 95′, quando ci ha pensato Mkhitaryan a rovinare i piani della squadra viola che è cosi uscita dall’impianto a mani vuote.

E’ la quarta partita senza vittoria per la Fiorentina. Un rendimento difficile anche da comprendere per una squadra che ha cominciato la stagione con la voglia di fare di tutto per portare risultati sia in Serie A ma anche in Europa.

Eppure, al momento i risultati non stanno pagando. Colpa di chi? I tifosi si fanno questa domanda ormai da qualche settimana. C’è chi punta il dito contro una società che non sarebbe stata in grado di costruire una squadra idonea, ma c’è anche chi sostiene che sia il lavoro di Italiano a non essere sufficiente.

Fiorentina-Inter, Mkhitaryan assolve la viola: le parole in diretta

Ma c’è anche una fetta di tifosi che se la prende con… la sfortuna! Si, perchè è anche vero che la Fiorentina in ogni partita mette tutto in campo, e come visto contro l’Inter riesce anche ad arrivare vicina a risultati importante. Il pareggio contro i nerazzurri stasera, di fatto, sarebbe stato un rilevante anche per dare una scossa all’ambiente.

E cosi anche l’autore del gol vittoria Mkhitaryan, raggiunto dai microfoni di ‘Sky Sport’, ha voluto scoccare una freccia proprio a favore della squadra viola: “Sapevamo che non sarebbe stata facile, conoscendo le qualità e il modo di giocare della Fiorentina”, ha spiegato il giocatore armeno.

“È sempre difficile da affrontare come squadra, è fortissima e l’ha dimostrato. I dieci punti in classifica non sono una cosa logica, sono fortissimi e possono giocare bene”, ancora le parole di Mkhitaryan all’emittente satellitare.