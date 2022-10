Inter da impazzire! Al Franchi succede di tutto, Inzaghi la vince al 95′

Fuochi d’artificio all’Artemio Franchi di Firenze. L’Inter supera la Fiorentina, doppietta di Lautaro ma in campo succede di tutto.

Non si può di certo dire sia stata una partita noiosa, quella che ha visto in campo l’Inter e la Fiorentina. Due squadre che hanno cercato fino alla fine di portare a casa i tre punti, e che hanno dato un match imprevedibile praticamente dall’inizio alla fine. Il tutto al netto di un avvio davvero importante da parte della squadra di Simone Inzaghi, che fin da subito ha provato a mettere le cose in chiaro.

E cosi in avvio la rete di Barella, che ha aperto le danze con un gran gol che ha portato in vantaggio i nerazzurri. Inter incontenibile in avvio, e cosi subito dopo è arrivato anche il raddoppio un Lautaro Martinez che si è rivelato vero protagonista della partita.

Poi notte fonda per la Fiorentina, che oltre ai due gol in passivo si è vista anche palesarsi l’infortunio di Nicolas Gonzalez costretto ad uscire anzitempo dal campo. Eppure, proprio questa eventualità si è rivelata non cosi danneggiante nel corso della partita.

Fiorentina-Inter, secondo tempo da urlo!

La Fiorentina si è arresa? Non proprio. La squadra viola nella ripresa ha provato a mettersi le gambe in spalle per rimettere in piedi una partita di sicuro complicata. E cosi ecco l’episodio chiave che rimette tutto in gioco: calcio di rigore per i padroni di casa (con proteste per mancato rosso a Dimarco) e Cabral che dal dischetto non ha sbagliato.

Tutto finito? Assolutamente no, e cosi è proprio Ikonè (entrato al posto di Nico Gonzalez) a firmare un gol fantastico per il 2-2 che ha fatto esplodere l’Artemio Franchi. Eppure, come detto, l’Inter non si è mai dimostrata doma nel corso della partita.

Ed allora eccolo, il solito Lautaro: prima si guadagna il calcio di rigore per un fallo netto del portiere in uscita, e poi trasforma con freddezza e riporta i nerazzurri in vantaggio. Insomma, vittoria Inter? No, non ancora. E cosi la Fiorentina si riporta sul 3-3 con una rete fantastica di Jovic che fa impazzire il Franchi. Ma ancora la ‘pazza Inter’ non si arrende, ed è Mkhitaryan praticamente al 95′ a firmare il definitivo 3-4.

Risultato che da alla squadra di Simone Inzaghi la possibilità di confermarsi, tenere il passo delle prime della classe in attesa della partita di ieri tra Roma e Napoli.