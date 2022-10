Calciomercato, annuncio clamoroso su Haaland: valutazione da brividi

Haaland è destinato a scrivere la storia, anche per una questione economica: arrivato l’annuncio sulla sua valutazione economica.

Un impatto da extraterrestre, al di là di ogni più rosea aspettativa. I numeri parlano chiaro: 20 reti e tre assist in 14 partite disputate. Erling Haaland, in pochi mesi, è già diventato il giocatore simbolo del Manchester City secondo in Premier League e primo nel proprio girone di Champions League. L’investimento fatto per strapparlo al Borussia Dortmund (circa 60 milioni, spesa poi salita a 100 considerando le commissioni e i bonus) si è rivelato quindi subito vincente tuttavia sua permanenza in maglia Citizens potrebbe durare lo spazio di pochi anni.

Partiamo dalle certezze. Il contratto firmato in estate scade nel 2026. Il problema è che al suo interno è contenuta una clausola che gli consentirebbe di andare via in presenza di un’offerta (da parte di un club straniero) compresa tra i 180 e i 200 milioni. Della sua esistenza si è molto discusso in questi giorni e ad alimentare i dubbi ci ha pensato Rafaela Pimenta, che ha assunto la procura del norvegese dopo la dipartita di Mino Raiola.

L’agente, nel corso di un’intervista concessa al giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, a domanda diretta ha preferito glissare. “Il bello dell’essere avvocato è che, quando ti incalzano chiedendoti qualcosa, posso rispondere che essendo avvocato non posso parlarne..”. Parole volutamente poco chiare, destinate ad alimentare l’interesse del Real Madrid (che in passato ha tentato di prenderlo senza riuscirci). Nel frattempo, Pimenta ha parlato della valutazione economica del classe 2000.

Haaland, la valutazione astronomica del suo agente

Secondo la manager brasiliana, in particolare, Haaland è destinato a “valere un miliardo di sterline se consideriamo il suo valore sportivo, quello d’immagine e quello legato agli sponsor. Penso che possa essere il primo giocatore a raggiungere questo tipo di traguardo”. Un ulteriore record a cui l’attaccante del City aspira.

Intanto Pep Guardiola se lo coccola: il suo acquisto ha reso ancora più competitiva la sua formazione e mai come quest’anno ogni trofeo appare alla portata. Oggi è in programma la sfida di campionato contro il Brighton ottavo in classica. Per Haaland un’ulteriore occasione per migliorare i propri impressionati numeri .