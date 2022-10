Milan, l’infortunio è più grave del previsto: ma vuole il Mondiale

Il Milan affronterà il Monza senza un top player, ai box per colpa di un infortunio. La sua speranza di andare ai Mondiali però è viva.

La notizia più brutta, proprio quando il Milan pensava di riceverne una buona. La squadra di Stefano Pioli, nella giornata odierna, affronterà in casa il Monza (reduce dalla sconfitta patita per mano dell’Empoli). Una sfida ricca di insidie per l’allenatore rossonero il quale, nell’occasione, dovrà rinunciare ad una delle colonne portanti della propria formazione.

Si tratta di Mike Maignan, il cui rientro in squadra sembrava imminente dopo il problema fisico rimediato a settembre con la maglia della nazionale. Il portiere invece, nei giorni scorsi, ha subito un altro infortunio al polpaccio: gli esami strumentali, in particolare, hanno fatto emergere una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra. Un guaio più grave di quanto inizialmente previsto, che lo costringerà a restare ai box nelle prossime settimane.

Calendario alla mano salterà le sfide che vedranno i rossoneri affrontare, oltre i brianzoli, la Dinamo Zagabria (25), il Torino (30), il Salisburgo (2 novembre), lo Spezia (5), la Cremonese (8) e la Fiorentina (13). Il ritorno avverrà quindi ad inizio gennaio tuttavia il sogno di partecipare ai Mondiali in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre, per lui, non si è ancora spento. Anzi, è più vivo che mai.

Milan, ancora vivo il sogno Mondiale per Maignan

Il francese, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, conta di recuperare in tempo per giocare gli ottavi di finale e le eventuali fasi successive. Tutto, in ogni caso, dipenderà dall’esito dei prossimi esami a cui si sottoporrà prima del debutto della kermesse. Il Milan, dal canto suo, lo aspetterà e nelle prossime sfide darà fiducia agli altri estremi difensori a disposizione dell’allenatore.

Il titolare, al momento, resta Ciprian Tatarusanu tuttavia Antonio Mirante scalpita e in breve tempo cercherà di sovvertire le attuali gerarchie. A Pioli il compito di valutarli entrambi e prendere la migliore decisione possibili. La perdita di Maignan è un duro colpo ma il Milan non può fermarsi: ci sono tanti obiettivi da centrare prima della sosta mondiale.