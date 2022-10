Undicesima giornata di Serie A che entra nel vivo in questa domenica di ottobre. Segui LIVE su SerieANews.com la gara Bologna-Lecce

Il cambio di panchina non ha ancora sortito gli effetti sperati, anche se la prestazione del Maradona ha lasciato qualche segnale positivo. Il Bologna ora spera di raccogliere i primi frutti della cura Thiago Motta, in una undicesima giornata che potrebbe svoltare il cammino dei rossoblù in campionato.

Dinanzi, però, ci sarà un avversario tutt’altro che tenero. Il Lecce di Baroni ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque e di poter fare punti in qualsiasi occasione. E con il recupero di Hjulmand, i salentini avranno anche un’arma in più per provare il colpo grosso al Dall’Ara.

Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Lecce

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Moro; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.