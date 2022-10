“Non succederà”: Fiorentina, l’annuncio dopo l’Inter gela Commisso

‘La Gazzetta dello Sport’ torna sugli episodi del Franchi e sul comunicato della Fiorentina chiarendo la presa di posizione dell’Inter

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Inter ha riservato un finale infuocato dopo gli episodi dubbi accaduti durante il match. Una gara infinita, ricca di spettacolo e gol. Alla fine, la formazione di Inzaghi l’ha spuntata al 95’ con un gol di Mkhitaryan che secondo la squadra di Italiano sarebbe viziato all’inizio dell’azione da un fallo di Dzeko su Milenkovic (circostanza che le immagini televisive hanno colto). Non è stato però l’unico episodio controverso di una sfida godibile.

Al termine della stessa, sono filtrate accuse pesanti. Secondo la versione dei fatti raccontata dalla dirigenza interista, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi. La società viola ha replicato in maniera stizzita chiedendo le scuse. Scuse che dall’altro lato non arriveranno.

Inter, la Fiorentina chiede le scuse ma i nerazzurri non torneranno più sul match del Franchi: la squadra di Inzaghi pensa soltanto al Plzen



La Fiorentina con una nota ufficiale ha risposto in maniera forte alle ricostruzioni trapelate mediante il racconto della dirigenza nerazzurra. I viola hanno smentito “categoricamente” il gesto che è stato addebitato al presidente Rocco Commisso al termine della gara, sostenendo che il massimo dirigente è sceso nel ventre dello stadio esclusivamente per complimentarsi con Italiano e la squadra per la prestazione compiuta contro la formazione di Simone Inzaghi”.



Per questa ragione, nel comunicato diffuso nella tarda serata di ieri, la Fiorentina ha chiesto anche le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang ma anche di “chi ha messo in giro queste notizie false”.

Scuse, tuttavia, che come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, “non arriveranno”. La società interista non vuole più tornare su quanto accaduto al Franchi. Il club vuole pensare esclusivamente al prossimo match di Champions League contro il Viktoria Plzen, gara che può certificare la qualificazione della squadra di Inzaghi agli ottavi di finale. La scelta è quella di evitare qualsiasi tipo di distrazione.